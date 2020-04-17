Путин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области

В Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы регионов должны отчитаться, заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина, в регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи», – заявил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».



Он указал, что с опасным очагом эпидемии столкнулась и республика Коми, сообщает РИА «Новости».

«Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона Владимир Викторович Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. Заслушаем также руководителей ряда других регионов, как идет работа на местах», – добавил Путин.

Кроме того, Путин отметил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.

Он также заявил, что заявил, что работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля.

Напомним, в России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, каким российским регионам коронавирус угрожает в первую очередь.