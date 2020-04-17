Каким российским регионам коронавирус угрожает в первую очередь

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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              Каким российским регионам коронавирус угрожает в первую очередь

              По темпам роста подтвержденных случаев COVID-19 Москва начала отставать от глубинки   17 апреля 2020, 11:28
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова,
              Иван Абакумов,
              Андрей Резчиков

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              Россия прошла символическую веху в распространении COVID-19 – вирус зафиксирован уже во всех регионах Федерации. И что более важно, провинция в целом начинает обгонять Москву по темпам заражения. Ростовский математик предложил цифровую модель распространения вируса по стране. Где в России опасность вирусной вспышки выше?

              Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом зафиксировал тревожную тенденцию – впервые с момента «вторжения» COVID-19 на нашу территорию рост подтвержденных случаев пришелся не на Москву, а на регионы, сообщил ТАСС.

              Поясним: столица по-прежнему лидирует по абсолютному числу случаев коронавируса (более 16 тысяч по состоянию на четверг), но ежесуточный их рост снизился с 1774 в среду до 1370 в четверг.

              На этом фоне некоторые регионы демонстрируют заметные темпы роста. Наибольшие темпы отмечены в Подмосковье (460 случаев за четверг против 267 во вторник) и Петербурге (154 случая заражения против 130). За ними следуют Республика Коми, Нижегородская, Ленинградская и Мурманская области.

              В целом в нашей стране за сутки зафиксировано почти три с половиной тысячи новых случаев заражения. Причем теперь они выявлены уже во всех регионах России. Последним стал Горный Алтай – эта республика оставалась единственным «чистым» уголком страны, но вечером в четверг COVID-19 был подтвержден у одной из жительниц Онгудайского района республики, которую недавно навещали родственники из соседнего региона.

              То, что и Горный Алтай неизбежно будет затронут еще до официального подтверждения, «предсказал» газете ВЗГЛЯД ростовский математик Алексей Целых – доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности Южного федерального университета (ЮФУ), соавтор одной из цифровых моделей распространения вируса по нашей глубинке. «В Республике Алтай – всего 200 тысяч жителей. Треть проживает в Горно-Алтайске. Плотность населения – 2,37 человека на квадратный километр. Этот регион находится на периферии и имеет слабое сообщение с другими регионами. И в силу географии Горно-Алтайск не был в зоне риска. Но до конца недели первый заболевший появится и там», – сказал Целых утром в четверг.

              Впрочем, как отмечает эксперт ЮФУ и его коллеги, в силу тех же географических особенностей Горный Алтай окажется в числе аутсайдеров. Это же подтверждает и директор Алтайской школы политических исследований (Барнаул), профессор Юрий Чернышов. «Статистика, к сожалению, очень условная. Во многих местах просто нет средств диагностики, жителей не проверяют. Но в Республике Алтай сложилась природная самоизоляция. Регион испытывает наплыв туристов в основном летом. Сейчас там мало приезжих, население редкое, и еще оно разделено горными хребтами», – пояснил Чернышов газете ВЗГЛЯД.

              Что касается одного из лидеров этого печального рейтинга – Мурманской области (где на этой неделе было выявлено сразу более двухсот вирус-позитивных), то, похоже, там найден «нулевой пациент», и он – не местный. Источником заражения рабочих на крупной стройплощадке в поселке Белокаменка под Мурманском мог стать гражданин Киргизии, сообщил накануне губернатор региона Андрей Чибис.

              «Вспышка в Мурманске, как и то, что произошло в Республике Коми, где коронавирусом заразилось больше полусотни пациентов одной больницы – это следствие человеческого фактора: безалаберность, в том числе работодателей и организаторов массовых мероприятий. Такое может случиться в любом регионе России и выстрелит еще не раз», – прокомментировал Целых.

              По словам собеседника, эксперты сейчас пытаются рассчитать, в каких еще регионах может прозвучать следующий «выстрел». Речь идет об уже упомянутой модели распространения вируса. Сотрудники ЮФУ использовали данные пассажирских перевозок про России (самолетами, железной дорогой и автотранспортом) и сопоставили с тем, приняты ли в том или ином регионе меры по изоляции. В итоге был получен датасет (набор данных). Похожую работу проделали и эксперты по заказу портала Tutu.Ru.

              «В «изолированном» сценарии, когда сохраняются только 10% регулярных перевозок,

              помимо столичного региона, в зоне риска окажутся Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Брянск.

              Сегодня именно эти города в десятке антилидеров по этому сценарию», – пояснил Целых.

              Отметим, что Нижний Новгород в сводках оперативного штаба на портале стопкоронавирус.рф по уровню заражения действительно оказался уже на четвертом месте, сразу за Петербургом, а вот Брянская область пока в первой десятке не фигурирует. Однако первый пациент в регионе уже умер в больнице, сообщил в четверг губернатор области Александр Богомаз. У 89-летнего пациента «было несколько тяжелых хронических заболеваний – все это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы», – сообщил глава региона.

              При этом нельзя сказать, что власти области не принимают должных мер. Режим самоизоляции был введен в регионе еще с 28 марта, рассказал губернатор газете ВЗГЛЯД. Но, как следует из его слов, порядка 13 процентов жителей региона все же продолжают ходить на работу. «Сегодня у нас работают промышленные предприятия и по переработке, стройки. Функционирует сельское хозяйство и те службы, которые обеспечивают жизнеобеспечение Брянска и области. Всего работает порядка 160 тысяч человек», – рассказал Богомаз.

              Брянская область, наряду с некоторыми другими регионами, может оказаться уязвимой не только в силу логистических (Брянск – крупный железнодорожный узел), но и в силу климатических факторов, объясняет Целых. Кроме того, она граничит с Белоруссией, где ситуация с вирусом далека от благополучной.

              «Обратите внимание на еще одну модель, опубликованную 20 марта, на европейском научном портале Zenodo», – указал Целых. Автор публикации, Джанпаоло Коро из Института информации и технологии Итальянского национального исследовательского центра «допустил, что некоторые параметры окружающей среды могут способствовать распространению коронавируса: среднегодовая температура (расчетное критическое значение оказалось в районе +12 градусов), среднегодовое количество осадков, естественная и искусственная эмиссия CO2».

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              «Модель обучили только на данных из Италии, но компьютер выделил красным Иран, юг Великобритании и Восточное побережье США, где сейчас бушует эпидемия», – рассказал Целых.

              При этом предсказание из «итальянской модели» лишь частично совпадает с моделью ЮФУ. По оценке итальянцев, отметил Целых, «среди российских регионов в красной зоне оказались Краснодарский край, опять же Брянская область (но больше на границе с Белоруссией), Санкт-Петербург и Ленинградская область».

              Разумеется, все эти модели – лишь прогнозы, оговорился ростовский математик. А тем руководителям, кто непосредственно принимает решения по борьбе с вирусной угрозой, неизбежно будут «делать корректировки по фактической погоде и учитывать длительность инкубационного периода».

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