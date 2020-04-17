В Москве задержали акциониста Петра Верзилова в полицейской форме

В центре Москвы за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции задержали акциониста Петра Верзилова, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «полицейские задержали Верзилова, когда он разгуливал по Хохловскому переулку в Москве в полицейской форме», передает ТАСС.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что «сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», передает РИА «Новости».

Уточняется, что правоохранители задержали 32-летнего жителя столицы в форменной одежде МВД. Мужчина находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания вопреки требованиям режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе режима самоизоляции.

Были составлены административные протоколы по статьям «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» и «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Петр Верзилов был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве он и еще три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.