Запланированы вывозные рейсы из Бангкока в три российских города

В Минкомсвязи назвали даты и время вывозных рейсов из Бангкока в три российских города – Новосибирск, Екатеринбург и Владивосток.

В сообщении в Telegram-канале, созданном для возвращения россиян на родину, говорится, что рейс из Бангкока в Новосибирск, который будет выполнен авиакомпанией «Сибирь», запланирован на 11.25 по местному времени 19 апреля. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирске и Новосибирской области.

Рейс в Екатеринбург предварительно запланирован на 15.40 по местному времени 18 апреля. Перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области. Рейс будет выполнен авиакомпанией «Уральские авиалинии».

Вылет во Владивосток запланирован на 11.45 по местному времени 18 апреля. Рейс будет выполнен авиакомпанией «Сибирь». Перелет возможен только для граждан России, которые проживают во Владивостоке и Приморском крае.

Кроме того, пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс сообщила о возможном рейсе «Аэрофлота» по направлению Москва – Нью- Йорк 20 апреля. Росс отметила, что рейсы, выполняемые «Аэрофлотом», являются коммерческими, поэтому гражданам США для покупки билетов следует напрямую обращаться в авиакомпанию, передает ТАСС.

Пресс-секретарь посольства США также напомнила о необходимости оформить спецпропуск для поездки в аэропорт. «Заявку на цифровой пропуск можно подать на сайте мэра Москвы», – добавила Росс.

14 апреля сообщалось, что российские авиакомпании с 6 апреля выполнили 22 вывозных рейса, в Россию вернулись почти 4 тыс. россиян. 15 апреля российские граждане, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом «Аэрофлота».