Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Китая Си Цзиньпином высоко оценил эффективные действия Пекина, позволившие стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран в ходе обмена мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса подчеркнули, что что взаимная поддержка в борьбе с этой глобальной угрозой является еще одним «убедительным свидетельством особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства», сообщается на сайте Кремля.

Путин и Си Цзиньпин подтвердили настрой на сотрудничество, в том числе за счет обмена специалистами, поставок медицинского оборудования и средств защиты.

Российский лидер дал высокую оценку последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране

«Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции. Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы», – говорится в сообщении.

Также главы стран отметили положительное развитие двусторонних отношений в целом, включая продолжающийся рост товарооборота.

Политики обсудили и актуальные международные вопросы, и условились, что Россия и Китай будут и дальше координировать свои дипломатические усилия.

Председатель КНР в разговоре с Путиным подчеркнул, что Пекин будет и дальше оказывать твердую поддержку России в борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Ради них он сдвинул начало совещания по строительной отрасли.