Си Цзиньпин пообещал Путину поддержку Китая в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Пекин будет и дальше оказывать твердую поддержку России в борьбе с эпидемией коронавируса.

«Китай уже направил России партию гуманитарной помощи и активно содействует российской стороне в закупке медицинских товаров в России. Китайская сторона будет и дальше оказывать решительную поддержку России», – передает слова Си Цзиньпина РИА «Новости».

Председатель КНР отметил, что в последние несколько дней правительство Китая направило в Россию группу экспертов, работающие сейчас в Москве и обменивающиеся опытом с российскими коллегами.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия сможет быстро взять под контроль распространение эпидемии.

«Вы лично руководите работой по профилактике эпидемии, выдвинули целый ряд эффективных мер. Мы уверены в том, что под вашим сильным руководством Россия сможет быстро взять под контроль распространение эпидемии, обеспечит безопасность жизни и здоровья граждан, восстановит экономическое развитие страны», – заявил он, обращаясь к Путину.

Он добавил, что политизация и приклеивание ярлыков в связи с эпидемией коронавируса не способствует международному сотрудничеству.

По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай должны найти новые гибкие варианты для продвижения двустороннего сотрудничества. Он назвал исключительно ценным, что товарооборот двух стран с начала года вырос на 3,4% на фоне спада мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Ради них он сдвинул начало совещания по строительной отрасли.