ВТБ расширил список предпринимателей, которые могут получить кредит на выплату зарплат

Банк ВТБ отменил требование по обязательному наличию зарплатного проекта для получения льготного кредита на выплату зарплат сотрудникам, работающим в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) и расширил сроки кредитования по данной программе с шести месяцев до года.

Заявку на получение кредита ВТБ для зарплат может получить представитель малого бизнеса или микропредприятия, ведущего деятельность в одной или нескольких наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях. При этом численность работников компании не должна превышать 100 человек, а годовая выручка находиться в пределах 800 млн рублей.

Накануне руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, член рабочей группы правозащитного центра партии, депутат Госдумы Александр Якубовский направил премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и главе Сбербанка Герману Грефу письма, в которых пожаловался на то, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только субъектам МСП, являющимся зарплатными клиентами банка, говорится в сообщении на сайте «Единой России».

«В мой адрес поступают обращения от руководителей и собственников субъектов МСП, которые хотели бы при помощи ПАО «Сбербанк» воспользоваться кредитным продуктом, направленным на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы, однако сталкиваются с отказом, даже несмотря на открытые расчетные счета в ПАО «Сбербанк», – говорится в письме парламентария на имя главы ЦБ.

Основанием для отказа является отсутствие у субъекта МСП зарплатного проекта в банке, открытого до 1 апреля 2020 года.

При этом депутат отметил, что предоставление кредитов на выплату зарплаты с процентной ставкой 0% – это исполнение прямого поручения президента России, озвученного им во время обращения к гражданам и направленное на поддержку субъектов МСП.

«Таким образом, крупнейшая кредитная организация в России, 50% акций которой принадлежит Правительству РФ, реализовывает поручение Президента так, как выгодно ей», – подчерунул Якубовский.

В этой связи он просит Мишустина и Набиуллину сформировать единый перечень требований к получателям таких беспроцентных кредитов, поскольку, по его мнению, нынешние механизмы их выдачи практически не работают.

В среду Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.