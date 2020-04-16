Грузинские врачи запретили ходить в церковь на Пасху

Глава национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал население страны не идти на Пасху в церкви, чтобы не вызвать всплеск эпидемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Впервые говорю напрямую – не ходите в церкви, Бог простит нас, так мы больше спасемся», – сказал он.

«Помолимся дома, проведем эту Пасху в ином формате, за нас в церквях помолятся наши духовные отцы», – сказал он телекомпании «Рустави-2».

Накануне его заместитель Паата Имнадзе предупредил, что посещение церквей, не соблюдение рекомендаций врачей приведут к тому, что «Грузия будет, как Италия, завалена гробами».

С аналогичными призывами выступают и другие ведущие врачи Грузии.

ГПЦ – самый влиятельный институт в Грузии. Правительство призвало не ходить в церкви и закрыло на пасхальные праздники доступ на кладбища. Однако правительство заявило, что не может закрыть церкви.

В Грузии с 21 часа до 6 утра действует комендантский час. Прихожанам придется учитывать это, если они предпочтут нарушить рекомендации. За нарушение правил режима ЧП, действующего в Грузии с 21 марта, установлен штраф в размере 3 тыс. лари (960 долларов).

Часть священников говорит, что прихожане должны все равно прийти в церковь на Пасху. В соцсетях в Грузии ведется острая полемика на этот счет.

В Грузии 336 человек заболело коронавирусом, 74 излечились, трое скончались.

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