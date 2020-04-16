Москвичей предупредили о мокром дожде

В четверг, 16 апреля, в столичном регионе будет облачно, ожидаются дождь и мокрый снег, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимается до 5-7 градусов, по области – 3-8 градусов.

Ветер западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Атмосферное давление – 729 миллиметров ртутного столба.

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