В Москве во вторник составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Полицейские во вторник составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции в Москве, заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«Сотрудники полиции составили 2 тыс. протоколов, за все время с субботы это уже более 9 тыс. протоколов, это именно за нарушения социального дистанцирования, то есть это прогулки на улице, в парках, на детских площадках, шашлыки на природе и так далее», – сообщил Данчиков, передает РИА «Новости».

По его словам, полицейские проводят активное патрулирование.

«На улицах Москвы работает более 13 тыс. сотрудников полиции, 3 тыс. сотрудников Росгвардии, 1 тыс. дружинников. Все они патрулируют основные направления, точки, где наши горожане любят гулять и отдыхать, и ведут разъяснительную работу, штрафуют тех горожан, которые не ведут себя дисциплинированно и продолжают нарушать режим самоизоляции», – отметил он.

Данчиков добавил, что по пути от дома до парка москвичи могут собрать несколько штрафов за нарушение самоизоляции. Он напомнил, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции и влекут за собой штраф.

Вместе с тем он подчеркнул, что в первый день работы спецпропусков для передвижения по столице все работает в штатном режиме, хотя и есть «шероховатости».

По его словам, автоматическая видеофиксация людей без пропусков на машинах пока еще не предусмотрена.

Ранее Черемушкинский суд Москвы оштрафовал за поход в магазин мужчину, живущего в квартире с больным коронавирусом. Также в столице оштрафовали владелицу салона красоты за то, что ее предприятие продолжило работу вопреки указу мэра.

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