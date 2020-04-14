Путин указал на самый чувствительный фактор для компаний на фоне коронавируса

Самое чувствительное для компаний, в том числе в России, – сокращение спроса, объем розничной торговли в России снизился более чем на 35%, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24», что в данный момент нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. По его словам, предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы, передает РИА «Новости».

«Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг. Самая чувствительная проблема для компаний – и у нас, и в других странах – это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35%», – добавил российский лидер.

Он отметил, что это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок.

«И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», – заключил президент.

Также в системообразующих банках России резко падает число ипотечных кредитов, что не может не отразиться на строительной отрасли. Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, многие инвестпланы компаний поставлены на паузу.

Кроме того, потребление электроэнергии в России за первые 12 дней апреля снизилось на 5% в годовом выражении на фоне меньшей нагрузки мощностей предприятий, сказал Путин на совещании, стенограмма которого размещена на сайте Кремля.

Президент отметил, потребление энергоресурсов является одним из показателей состояния экономики.

Путин также заявил, что при необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития (ЕБР).

На заседании Высшего Евразийского экономического совета российский лидер указал, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.

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