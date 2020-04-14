Путин допустил привлечение ресурсов ЕБР для борьбы с коронавирусом

При необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития (ЕБР), заявил российский лидер Владимир Путин.

«Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фона стабилизации и развития и Евразийского банка развития», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Также глава государства согласился с идеей расширения практики «зеленых коридоров» для движения товаров в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС).

«Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт «зеленый коридор». Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики», – заявил Путин.

Вместе с тем президент предложил обнулить таможенные пошлины в ЕАЭС на комплектующие и материалы для значимых отраслей, передает ТАСС.

«Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии», – сказал он.

Кроме того, Путин заявил, что методы борьбы с коронавирусом не должны приводить к разрыву кооперации между странами.

«Не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций», – сказал он.

Президент попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко сообщить

партнерам по СНГ об итогах саммита, «подчеркнув нашу совместную готовность к совместной работе».

Ранее Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.

На заседании главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

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