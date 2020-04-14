Госдума одобрила налоговый стимул для компаний покупать средства защиты от коронавируса

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий снижать налогооблагаемую прибыль компаниям, которые приобретают средства защиты и оборудование для диагностики и лечения коронавируса.

Ожидается, что второе и третье чтения пройдут 17 апреля. Проект закона направлен на снижение у налогоплательщиков издержек в связи с борьбой с коронавирусом. Отмечается, что принятие законопроекта поспособствует обеспечению населения средствами защиты и профилактики против коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

В соответствии с документом предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, предусматривающий исчерпывающий перечень расходов, которые можно использовать для уменьшения базы по налогу на прибыль организаций.

В этот перечень предлагается включить расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом.



Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что поправка в НК носит точечный характер, однако она крайне важна в нынешней ситуации. При действующем порядке налогообложения предприятия и организации средства защиты, в частности маски, «должны были приобретать за счет чистой прибыли, но прибыли нет», пояснил он.



При подготовке законопроекта ко второму чтению будет решен порядок его вступления в силу, чтобы он действовал со дня официального опубликования. Комитет считает также, что необходимо проработать возможность включения в поправки ряда других вопросов, связанных с поддержкой налогоплательщиков в условиях сложной экономической и эпидемиологической ситуации в стране.



«Думаю, что во втором чтении внесем туда целый ряд поправок, которые реально решают многие проблемы, возникшие у бизнеса, у экономики, у людей, и которые содержатся в поручениях президента в первую очередь. Многие из них мы уже слышали, и вот эти поручения, я думаю, станут предметом поправок, которые, я думаю, мы внесем ко второму чтению, и в пятницу этот законопроект, безусловно, расширится», – отметил Макаров.

Напомним, ранее бизнесу Москвы пообещали поддержку на 25 млрд рублей в связи с ситуацией с коронавирусом.

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