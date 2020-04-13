Коронавирусом заразились 18 священников и монахов Московской епархии

По состоянию на 13 апреля коронавирус обнаружен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщила рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 13 апреля 2020 года, коронавирус выявлен в общей сложности у 18 священнослужителей и монашествующих <...> храмов и монастырей Московской епархии», – говорится Telegram-канале рабочей группы. Отмечается, что коронавирус выявлен в 14 храмах и монастырях.

Накануне сообщалось о восьми зараженных коронавирусом священнослужителях. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.