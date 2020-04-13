В Москве запустят тестирование на антитела к коронавирусу

Тестирование на выявление антител к коронавирусу запускают в Москве с 14 апреля, в первую очередь среди медиков, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы запускаем с завтрашнего дня буквально тестирование по Москве популяционное, и насколько защищены наши медицинские работники», – передает ее слова ТАСС.

Попова добавила, что находится в постоянном контакте с главными государственными санитарными врачами субъектов России. По ее словам, несколько раз в неделю она проводит с ними видеоконференции, и все принимаемые на местах меры мониторятся.

5 апреля Попова сообщала, что Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.

Ранее сообщалось, что эксперты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА примут участие в создании международного стандарта антигена и антител против коронавируса.