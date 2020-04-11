Российских ученых привлекли к работе над мировым стандартом антител коронавируса

Эксперты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА примут участие в создании международного стандарта антигена и антител против коронавируса, сообщили в пресс-службе агентства.

«СПбНИИВС ФМБА России было предложено участвовать в разработке международного стандарта антигена (белка) и антител (сыворотки) для использования в глобальном международном противодействии COVID-19», – сообщили в агентстве, передает ТАСС.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отметили высокий научный уровень и качество выполненных исследований, в том числе по формированию панели сывороток, добавили в ФМБА. Помимо России лишь 13 стран в мире занимаются такой работой.

Ранее ФМБА представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, результат можно получить уже через 15-20 минут.