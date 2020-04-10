ФМБА представило тест-системы для выявления коронавируса за 15-20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, результат можно получить уже через 15-20 минут, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«ФМБА России представило тест-системы на основе чипов для диагностики новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Время исследования с помощью нового теста занимает 15-20 минут, уточнили в пресс-службе.

«Полтора года назад по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой был разработан прибор «Индикатор-Био», сконструированный в Троицком инженерном центре. Представленная сегодня тест-система на основе специальных микрофлюидных чипов разработана для использования в этом приборе», – пояснили в ФМБА.

Кроме того, ФМБА представило тест-систему для выявления антител, а соответственно, иммунитету, к новому коронавирусу. В скором времени будут поданы документы на ее регистрацию.

«Тест-система, которую продемонстрировало ФМБА России, представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Данная тест-система также разработана в Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА России. Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», – говорится в сообщении.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщала, когда распространение в России коронавируса действительно может достигнуть пика. При благоприятном развитии событий к лету Россия начнет выходить из ситуации с коронавирусом.

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