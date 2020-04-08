Вирусолог сказал, когда вспышка COVID-19 достигнет пика в России

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – не печать Антихриста, но хорошего мало

Сергей Худиев, публицист, богослов
Прежде чем создавать что-то для текущих нужд – в частности, систему тотальной слежки – стоит задуматься, какое применение эта система может найти в дальнейшем и кто ею сможет воспользоваться. Подробности...
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Самое честное кино о революции снимали в СССР

Владимир Веретенников, Журналист
Если человек придерживается просоветских убеждений, вряд ли фильм о красных демонах заставит его пересмотреть свою личную идеологию. Зато этот же фильм внесет вклад в миропонимание недалеких фанатиков, которые искренне уверены, что все зло от коммунистов. Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев
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              Вирусолог сказал, когда вспышка COVID-19 достигнет пика в России

                 8 апреля 2020, 12:52
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Распространение в России коронавируса действительно может достигнуть пика через 10 дней, но точнее об этом можно говорить в конце текущей недели, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, комментируя прогноз руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

              Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция достигнет пика в России уже через 10 – 14 дней, затем какое-то время продержится на этом уровне и пойдет на спад. Она предполагает, что болезнь выйдет на «плато» до начала июня.

              «Вполне возможно, что пик будет через дней 10 или чуть больше, в общем, не раньше следующей недели. Точно можно будет говорить только в конце этой, потому что будет уже 14 дней с начала самоизоляции. Мы сможем увидеть, удалось ли нам таким разобщением людей что-то остановить или нет», – говорит Зверев.

              Он подчеркивает, что для достижения пика понадобится еще одна нерабочая неделя, продолжает вирусолог, так как еще недавно в страну возвращали российских туристов, которые могут быть инфицированы. В связи с этим им также необходимо выдержать 14-дневную самоизоляцию.

              «Вообще для того, чтобы полностью погасить вспышку, многие эпидемиологи говорят, что нужно как минимум четыре месяца. Но понятно, что никто так долго на самоизоляции сидеть не будет. Поэтому мы будем исходить из того что есть: к концу этой недели мы должны понять, достаточно ли у нас средств, аппаратуры, медработников, мест в палатах для того, чтобы справиться с тем количеством больных, которые поступят, если отменят режим самоизоляции», – объясняет Зверев.

              Если же ситуация не стабилизируется, а процент умерших будет увеличиваться, то домашний режим нельзя ослаблять, считает вирусолог.

              Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России COVID-19 все еще не достиг пика заболеваемости. Он также подчеркнул, что в правительстве очень внимательно отслеживают сложившуюся ситуацию.


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