Вирусолог сказал, когда вспышка COVID-19 достигнет пика в России

Распространение в России коронавируса действительно может достигнуть пика через 10 дней, но точнее об этом можно говорить в конце текущей недели, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, комментируя прогноз руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что коронавирусная инфекция достигнет пика в России уже через 10 – 14 дней, затем какое-то время продержится на этом уровне и пойдет на спад. Она предполагает, что болезнь выйдет на «плато» до начала июня.

«Вполне возможно, что пик будет через дней 10 или чуть больше, в общем, не раньше следующей недели. Точно можно будет говорить только в конце этой, потому что будет уже 14 дней с начала самоизоляции. Мы сможем увидеть, удалось ли нам таким разобщением людей что-то остановить или нет», – говорит Зверев.

Он подчеркивает, что для достижения пика понадобится еще одна нерабочая неделя, продолжает вирусолог, так как еще недавно в страну возвращали российских туристов, которые могут быть инфицированы. В связи с этим им также необходимо выдержать 14-дневную самоизоляцию.

«Вообще для того, чтобы полностью погасить вспышку, многие эпидемиологи говорят, что нужно как минимум четыре месяца. Но понятно, что никто так долго на самоизоляции сидеть не будет. Поэтому мы будем исходить из того что есть: к концу этой недели мы должны понять, достаточно ли у нас средств, аппаратуры, медработников, мест в палатах для того, чтобы справиться с тем количеством больных, которые поступят, если отменят режим самоизоляции», – объясняет Зверев.

Если же ситуация не стабилизируется, а процент умерших будет увеличиваться, то домашний режим нельзя ослаблять, считает вирусолог.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России COVID-19 все еще не достиг пика заболеваемости. Он также подчеркнул, что в правительстве очень внимательно отслеживают сложившуюся ситуацию.