Жители Германии призвали не ослаблять ограничений

Большинство жителей Германии высказались против ослабления ограничений, введенных ради борьбы с распространением вируса, показал соцопрос института YouGov.

По данным опроса, 44% респондентов поддерживают их продление и после 19 апреля, а 12% согласны с возможным ужесточением мер. Треть опрошенных считает, что ограничения следует ослабить, а 8% выступает за их полное снятие, сообщает Deutche Welle.

Тем временем издание MIGnews.com сообщает, что в Италии зарегистрировано самое низкое число новых случаев смерти от коронавируса COVID-19 с 19 марта.

По официальным данным, за прошедшие сутки в стране погиб 431 человек, а общее количество жертв достигло 19 тыс. 899 человек.

Количество приемов в отделениях интенсивной терапии также снизилось. Число количество госпитализаций в целом также сократилось, что ослабило давление на чрезмерно напряженную систему здравоохранения Италии. Количество зараженных за сутки возросло на 4092, достигнув 156 тыс.363.



Во Франции также отметили тенденцию к снижению количества жертв – 561 человек за сутки. Общее число летальных исходов в стране достигло 14 тыс. 393.

В Германии на почти 111 тыс. официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходятся, по данным на 9 апреля, порядка 2 тыс. 200 смертей. Почти столько же умерло в соседних Нидерландах и Бельгии, однако там численность населения составляет соответственно 17 и 11,5 млн человек, тогда как в ФРГ – 83 млн жителей.

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