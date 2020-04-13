Сбербанк предупредил о новых видах «коронавирусного» мошенничества

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, «компенсации за ущерб от вируса» – злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.

Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Так, говорит Кузнецов, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тыс. новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Также мошенники в последние дни стали звонить и сообщать гражданам, что те якобы контактировали с заражённым коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения анализа.

«Стоит такая процедура 5 тыс. рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают», – отмечает Кузнецов.

Также людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьёзных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за свое здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств. Однако после получения и оплаты своей покупки потерпевшие спустя некоторое время обнаруживали, что приобрели безвредные пищевые добавки.

Напомним, власти Москвы предупреждали о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: злоумышленники могут рассылать SMS с просьбой оплатить штраф или фейковые сообщения о выплатах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД