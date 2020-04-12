«Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

В понедельник на территории больницы ГКБ им. Виноградова открывают терапевтический корпус для приема 240 пациентов с внебольничной пневмонией. Помочь в подготовке больницы вызвались активисты «Молодежки ОНФ» в рамках акции #Мывместе.

В рамках всероссийской акции #Мывместе 10 человек из команды «Молодежка ОНФ» вызвались помочь медикам: в течение дня они занимаются переоборудованием палат (укомплектованием кроватями и чистым постельным бельем), оформлением ванных комнат и санузлов. Ребята вешают зеркала, держатели для полотенец и бумаги, полки, сообщается на сайте «Молодежки ОНФ».

«Мы там, где нужна помощь. Команда «Молодежки ОНФ» одной из первых включилась в работу по доставке жителям лекарств и продуктов как в Москве, так и в регионах страны. Когда местные власти ограничили работу общественного транспорта, мы запустили челлендж «Довези врача». Посчитали это важным в данных условиях. Теперь медикам нужна помощь в переоборудовании корпусов больниц – мы сразу сказали, что готовы включиться. Все время задают вопрос, не боятся ли волонтеры инфекции. Каждый из нас строго соблюдает правила личной безопасности. Гораздо страшнее для нас, если люди которые нуждаются в помощи, ее не получат», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Игорь Кастюкевич.

В соответствии с поручением президента здравоохранение Москвы мобилизует все необходимые мощности для борьбы с коронавирусом. В эту работу включены как федеральные, так и региональные клиники, в том числе и частные медицинские организации. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что город ждут серьезные испытания из-за коронавируса, пик пандемии еще не пройден. По словам одного из волонтеров «Молодежки ОНФ» Алексея Бишко, сейчас главное быть полезным.

«Мы вчера встречали бабушку с вокзала и отвозили ее домой, а сегодня помогаем в больнице. На самом деле, мне не важно где, главное, что ты нужен и можешь помочь в такое не простое время для страны. Даже для мира», – сказал он.

«Если не мы, то кто? Это время показывает, насколько мы можем объединяться и быть полезными друг другу. Можешь помочь – помогай. А если по состоянию здоровья лучше быть на самоизоляции, то пожалуйста, оставайтесь дома. Только так, сообща мы все преодолеем», – сказал волонтер Антон Выборнов.

Волонтеры штабов #Мывместе продолжают оказывать всестороннюю помощь в период самоизоляции: доставляют продукты и лекарства тем, кому это необходимо, могут оплатить услуги ЖКХ или выгулять домашнего питомца.