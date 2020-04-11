Число вирус-положительных в Германии превысило 121 тыс. человек

Число случаев заражения новым коронавирусом в Германии достигло 121 тыс. 324, умерли 2 тыс. 678 человек, передает dpa со ссылкой на информацию из федеральных земель ФРГ.

За сутки число вирус-положительных в Германии увеличилось на 4 тыс. 717 человек (прирост 4%), 207 человек умерли. С момента начала эпидемии в Германии выздоровели около 57 тыс. 400 человек. Смертность от последствий инфекции в ФРГ оценивается на уровне около 2%, передает ТАСС.

Эпицентром распространения коронавируса в Германии стала Бавария, где заразились более 31 тыс. 770 человек, не менее 760 умерли. Затем следуют Северный Рейн – Вестфалия с более 25 650 инфицированными и 534 смертельными случаями и Баден-Вюртемберг с примерно 24 тыс. случаев заражения и как минимум 641 умершим.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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