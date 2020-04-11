Замечены новые симптомы коронавируса

Китайские ученые указали на новые симптомы у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, пишут СМИ со ссылкой на опубликованную в пятницу научную работу.

По информации британского издания Daily Star, речь идет о таких симптомах, как невнятная речь и проблемы с координацией. Также исследователи перечисляют уже известные симптомы – повышенная температура, головная боль, кашель. В редких случаях происходит потеря вкусовых ощущений и обоняния.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис ранее сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является лихорадка и повышение температуры выше 38 градусов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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