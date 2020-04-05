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НОВОСТЬ ЧАСА:ВОЗ назвала самый явный симптом коронавируса
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Россия пригласила Америку в картель
В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации
Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики
Коронавирус меняет преступность
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Время настоящей музыки закончилось
Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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