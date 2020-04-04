Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 25% инфицированных коронавирусом в стране не имеют никаких симптомов заболевания.

«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.

На 4 апреля в России зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России за сутки на коронавирус сейчас тестируют 34-37 тыс. человек, этот показатель планируется увеличить.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что завоз новых случаев заболевания коронавирусом в Россию зафиксирован из 73 стран.