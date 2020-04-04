Глава Роспотребнадзора назвала число тестов на коронавирус в России в сутки

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за сутки на коронавирус тестируют несколько десятков тысяч человек.

В сутки в России проводится 34-37 тыс. тестов на коронавирус, это число планируется увеличить, заявила Попова, передает ТАСС.

Она добавила, что в 96% случаев это заболевание передается капельным путем.

По словам главы ведомства, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек.

Попова уточнила, что в России нет всплеска заболеваемости пневмонией и гриппом, но в некоторых регионах фиксируется обычный весенний «подъем» гриппа.

За минувшие сутки в России зафиксировали 582 новых случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.