Жена актера Павла Прилучного обвинила его в избиении

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10 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 16:24  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия пытаются остановить нефтяной потоп

Спасительная сделка ОПЕК+ получила реальные очертания Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Крупнейшие нефтяные игроки – Россия и Саудовская Аравия, судя по всему, сумели сгладить противоречия. Они готовы пойти на рекордные объемы сокращения добычи, уверяют источники. Однако интрига вокруг третьего крупнейшего игрока – США – сохраняется. Обычно США не принимают участия в таких сделках, но угроза перепроизводства в ближайшие месяцы толкает к соглашению всех производителей нефти в мире. Подробности...
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Брюссель настраивает итальянцев против военных из России

Итальянские СМИ назвали российских военных «специалистами биологических войн»Фото: Imago images/Italy Photo Press/ТАСС
Джузеппе Конте пришлось защитить Россию от нападок, которым подвергла нашу страну итальянская печать. Премьер назвал оскорбительными домыслы о том, будто Москва помогает охваченной эпидемией Италии из корыстных мотивов. Ранее либеральные издания уверяли, якобы Россия взамен требует снять с нее санкции, а прибывших для спасения жителей Бергамо наших врачей СМИ назвали «спецами биологической войны». Подробности...
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Коронавирус ослабил защиту россиян от мошенников

В условиях карантина люди чаще нервничают и поэтому чаще становятся жертвами аферистовФото: Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press
Привычный уклад жизни сломался, растет страх перед COVID-19. Многие россияне в таких условиях нервничают, ведут себя рассеянно и потому легко становятся добычей отнюдь не вируса, а аферистов. «Открывайте! Санобработка!» – еще недавно в ответ на такое требование никто не стал бы отпирать свою дверь. Сейчас – другое дело. Какие же новые схемы изобрели жулики на фоне всеобщей суматохи? Подробности...
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Евросоюз проигрывает битву за Апеннины

У Владимира Путина складываются хорошие отношения с большинством итальянских премьеров – в последние годы с Джузеппе КонтеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Руководство Евросоюза уверено в том, что Россия помогает Италии и другим странам не бескорыстно, а с целью нарастить геополитическое влияние, повлиять на общественное мнение и продемонстрировать преимущество своей политической системы. Однако данные заявления лишь показывают слабые стороны ЕС и усиливают негативное к нему отношение.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус открыл элитам простые истины

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Внезапно выяснилось, что границы на Запад для нас закрыты (в том числе для тех, кто знаменит и богат). Что людям с российским гражданством на Западе на самом деле не рады. Что вирус поражает всех – и богатых, и бедных, и старых, и молодых. Но главное – что в России им меньше заражаются и болеют! Подробности...
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Либералы хуже печенегов и половцев

Владимир Можегов, публицист
Что-то подсказывает мне, что после окончания этой истории с вирусом, либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной опасности – гораздо больше. Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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              Жена актера Павла Прилучного обвинила его в избиении

                 10 апреля 2020, 15:50
              Фото: кадр из видео
              Текст: Елизавета Булкина

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              Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж, актер Павел Прилучный, с которым она развелась, избил ее и выгоняет вместе с детьми из дома.

              Муцениеце опубликовала видеозаписи, на которых она плачет и рассказывает о ситуации в аккаунте своей матери Нонны Муцениеце в Instagram, так как Прилучный, по ее словам, выбросил ее телефон. 

              «Он поднимал на меня руки, он довел детей до слез. Он в неадеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома (…) Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», – сказала женщина.

              Актриса утверждает, что супруг пьет уже десять дней, и ей «надоело прикрывать его зад». «Просто знайте, что вот такой человек Павел», – сказала она.

              В феврале Прилучный и Муцениеце объявили о разводе, у пары есть двое общих детей. Несмотря на развод, они пока не разъехались.


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