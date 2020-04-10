Жена актера Павла Прилучного обвинила его в избиении

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж, актер Павел Прилучный, с которым она развелась, избил ее и выгоняет вместе с детьми из дома.

Муцениеце опубликовала видеозаписи, на которых она плачет и рассказывает о ситуации в аккаунте своей матери Нонны Муцениеце в Instagram, так как Прилучный, по ее словам, выбросил ее телефон.

«Он поднимал на меня руки, он довел детей до слез. Он в неадеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома (…) Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», – сказала женщина.

Актриса утверждает, что супруг пьет уже десять дней, и ей «надоело прикрывать его зад». «Просто знайте, что вот такой человек Павел», – сказала она.

В феврале Прилучный и Муцениеце объявили о разводе, у пары есть двое общих детей. Несмотря на развод, они пока не разъехались.