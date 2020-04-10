Доллар вырос до 74,4 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 10 апреля, вырос на 0,11% – до 74,39 рубля, евро – на 0,11%, до 81,28 рубля.

Такие данные передает ТАСС.

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