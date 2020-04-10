Генпрокурор США не увидел оснований для расследования связей Трампа с Россией

Министр юстиции США Уильям Барр в эфире телеканала Fox News заявил, что для начала расследования якобы имевшихся «связей» между Россией и предвыборным штабом нынешнего президента США Дональда Трампа не было никаких оснований.

Говоря о действиях спецслужб страны во время президентской гонки 2016 года в США, а также после ее завершения победой Трампа, Барр отметил: «По моему мнению, есть свидетельства того, что мы имеем дело не просто с ошибками или небрежностью». «Здесь было нечто гораздо более тревожное. Мы намерены докопаться до сути. И если кто-то нарушил закон, и мы сможем это доказать, их привлекут к ответственности», – приводит его слова ТАСС.

Барр отметил, что у Трампа есть все основания для недовольства в связи с этим расследованием, поскольку произошедшее «было фарсом – одним из наиболее вопиющих в американской истории».

«Еще большую озабоченность вызывает то, что произошло после завершения кампании – все события, имевшие место после того, как он стал президентом», – добавил глава Минюста США. Барр выразил уверенность в том, что политические оппоненты пытались помешать Трампу выполнять обязанности президента.

Трамп сравнивал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы его «сговоре» с Россией во время выборов с гонениями времен маккартизма.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также подчеркивал, что в США установилась атмосфера маккартизма.