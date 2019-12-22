Лавров заявил об «атмосфере маккартизма» в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что в США установилась атмосфера маккартизма.

«По большому счету, это атмосфера маккартизма. Я не был там во времена маккартизма, но по учебникам могу себе представить, что нечто похожее происходило… «Охота на ведьм», например. Но все эти термины уже прозвучали из уст президента США Дональда Трампа, журналистов, которые пытаются разобраться в том, что же там все-таки происходит», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Речь идет о явлении американской истории середины ХХ века. Тогда американское общество «зачищалось» от предполагаемых коммунистов. Это сопровождалось в том числе массовым остракизмом невиновных. Движение возглавлял сенатор Джозеф Маккарти, который и дал имя кампании.

Лавров отметил, что нескончаемые электоральные циклы в США делают все остальное «заложником американской внутриполитической борьбы».

«Каждые два года проходят выборы, на которых обязательно надо что-то такое устроить, чтобы противник почувствовал свое поражение. Но демократия, куда деваться?» – отметил он.

Также он заметил, что в отличие от середины ХХ века неомаккартизм развязывается оппозицией, а не правящей партией.

Ранее президент США Дональд Трамп также сравнил расследование Мюллера о якобы его сговоре с Россией во время выборов с гонениями времен маккартизма.

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