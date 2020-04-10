Число жертв коронавируса в мире превысило 95 тыс. человек

Более чем у 1,6 млн человек в мире результаты тестов на коронавирус оказались положительными, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным на 06.00 мск погибли 95 тыс. 699 человек, у которых был выявлен коронавирус. Число выздоровевших приблизилось к 355 тыс., передает РИА «Новости».