РПЦ призвала россиян к молитве из дома во время объезда патриархом Москвы с иконой

В пятницу в канун праздника похвалы Божией Матери патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление». Всех верующих предстоятель РПЦ призывает одновременно с ним помолиться из дома.

«В 16.00 Святейший Владыка начнет объезд вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление», перед которой молился преподобный Серафим Саровский, и прибудет со святыней в Богоявленский Елоховский кафедральный собор, где в 18.00 начнется утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы», – говорится в сообщении на сайте Московской патриархии.

Прямую трансляцию принесения иконы «Умиление» и богослужения будут вести телеканалы «Спас», «Союз» и официальный сайт РПЦ Патриархия.ru.

«Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции – с 16.00 по московскому времени в пятницу, 3 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что патриарх Кирилл совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой «Умиление».

Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что обязанность патриарха – «заботиться о пастве», поэтому он должен был призвать всех отказаться от посещения церквей, когда есть угроза жизни и здоровью.

В воскресенье патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов.

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