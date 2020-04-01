В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Взгляд
1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Обсуждение: 4 комментария

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минфин зарезервировал на борьбу с коронавирусом 1,4 трлн рублей
              В России создали систему отслеживания контактирующих с больными коронавирусомКитай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавирусаПостпред США при НАТО: Наступило время нам и России помогать друг другуСША назвали победителями в нефтяной войне
              Песков рассказал о планах проведения парада ПобедыВернуться на родину из-за рубежа захотели 25 тыс. россиянПушков предсказал новую волну русофобии на ЗападеВолочкова обвинила экс-директора Мариинского театра в домогательствах
              Главврачу больницы в Коммунарке предложили присвоить звание Героя РоссииВ США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосцаВ Кремле согласились с Соловьевым по поводу интервью Ходорковского «Эху Москвы»Последний из солдат освободившей Париж от нацистов роты умер от коронавируса

              Главная тема


              Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

              очаг заражения


              В Коми коронавирусом заразились более 50 пациентов одной больницы

              конфликт в Сирии


              США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

              энергетический рынок


              Трамп придумал новый план помощи нефтяникам

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              В центре эпидемии


              Геворг Мирзаян: Как США спасаются от экономического цунами

              Трусы и крестик


              Алексей Алешковский: Бремя белого человека многим не по плечу

              Своих не бросаем


              Ирина Алкснис: Россия не бросает даже русофобов

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

              1 апреля 2020, 17:30

              Версия для печати

              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины, предоставление интернета и поддержку граждан.

              Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

              ЭИСИ привел в пример несколько практик, применяемых для поддержания самоизоляции граждан, по состоянию на 31 марта.

              Отмечены следующие инициативы региональных властей: недопуск в общественный транспорт людей, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты (Липецкая область).

              Временный запрет продажи алкоголя (Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия).

              Ограничение движения личного автотранспорта (Краснодарский край).

              Обследование на коронавирус условно здоровых граждан из группы риска (Амурская область)

              Материальная помощь медикам (Чеченская Республика): Представители органов власти региона перечислят медработникам Чечни, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, 50% месячного заработка.

              Освобождение жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт до 1 июля (Москва, Московская область).

              Обеспечение одиноких пенсионеров питанием (Ростовская область).

              Увеличение количества вакансий для безработных (Республика Бурятия).

              Организация волонтерских сообществ в каждом муниципалитете (Свердловская область).

              Курс тьюторской поддержки для педагогов при переходе на дистанционное обучение (Алтайский край).

              Онлайн-акция #ЗарядкасЧемпионом (Кемеровская область): чемпионы в различных видах спорта в период карантина записывают ролики, на которых сами выполняют комплекс утренней гимнастики.

              Штабы по противодействию коронавирусной инфекции в муниципалитетах (Пермский край)

              Аудиозапись обращения губернатора Кемеровской области для пересылки в мессенджерах и социальных сетях (Кемеровская область).

              Ежедневные прямые эфиры для бизнеса от представителей региональной власти (Новгородская область)

              Займы представителям малого и среднего предпринимательства (Краснодарский край): максимальная сумма займа – 1 млн рублей, под 1% годовых и отсрочкой по оплате основного долга на 1 год.

              Мораторий по микрозаймам (Ленинградская область): до 31 мая 2020 года вводится мораторий на оплату основного долга и процентов по действующим микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

              Инициативы бизнеса и гражданского общества:

              Помощь регионам в борьбе с коронавирусом («РусАл», En+, фонд «Вольное дело») (Иркутская область, Красноярский край): строительство трех специализированных инфекционных медучреждений на 160 мест и получение трех реанимобилей в Иркутской области. Дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ, закупка машин скорой помощи в Красноярском крае.

              Бесплатное обучение на оператора колл-центра в региональном центре социальной поддержки «Семья» (Тюменская область).

              Постаматы в домах и соцобъектах (Республика Татарстан): Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями инициативу интернет-магазина Ozon по установке дополнительных постаматов в жилых домах.

              Перепрофилирование швейных фабрик на пошив масок (Краснодарский край): 11 швейных фабрик края приступили к изготовлению защитных масок для лица.

              Группа компаний «Эксперт» безвозмездно подключит к высокоскоростному интернету школьников из малообеспеченных семей в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах республики для организации их образовательного процесса на период дистанционного обучения (Республика Саха (Якутия)).

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............