В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о новых региональных практиках по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая сферу медицины, предоставление интернета и поддержку граждан.

Мониторинг, опубликованный на сайте ЭИСИ, проводился на основе официальных информационных ресурсов региональных властей, СМИ, пабликов в соцсетях и телеграм-каналов.

ЭИСИ привел в пример несколько практик, применяемых для поддержания самоизоляции граждан, по состоянию на 31 марта.

Отмечены следующие инициативы региональных властей: недопуск в общественный транспорт людей, не обеспеченных средствами индивидуальной защиты (Липецкая область).

Временный запрет продажи алкоголя (Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия).

Ограничение движения личного автотранспорта (Краснодарский край).

Обследование на коронавирус условно здоровых граждан из группы риска (Амурская область)

Материальная помощь медикам (Чеченская Республика): Представители органов власти региона перечислят медработникам Чечни, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом, 50% месячного заработка.

Освобождение жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт до 1 июля (Москва, Московская область).

Обеспечение одиноких пенсионеров питанием (Ростовская область).

Увеличение количества вакансий для безработных (Республика Бурятия).

Организация волонтерских сообществ в каждом муниципалитете (Свердловская область).

Курс тьюторской поддержки для педагогов при переходе на дистанционное обучение (Алтайский край).

Онлайн-акция #ЗарядкасЧемпионом (Кемеровская область): чемпионы в различных видах спорта в период карантина записывают ролики, на которых сами выполняют комплекс утренней гимнастики.

Штабы по противодействию коронавирусной инфекции в муниципалитетах (Пермский край)

Аудиозапись обращения губернатора Кемеровской области для пересылки в мессенджерах и социальных сетях (Кемеровская область).

Ежедневные прямые эфиры для бизнеса от представителей региональной власти (Новгородская область)

Займы представителям малого и среднего предпринимательства (Краснодарский край): максимальная сумма займа – 1 млн рублей, под 1% годовых и отсрочкой по оплате основного долга на 1 год.

Мораторий по микрозаймам (Ленинградская область): до 31 мая 2020 года вводится мораторий на оплату основного долга и процентов по действующим микрозаймам Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

Инициативы бизнеса и гражданского общества:

Помощь регионам в борьбе с коронавирусом («РусАл», En+, фонд «Вольное дело») (Иркутская область, Красноярский край): строительство трех специализированных инфекционных медучреждений на 160 мест и получение трех реанимобилей в Иркутской области. Дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппарата ИВЛ, закупка машин скорой помощи в Красноярском крае.

Бесплатное обучение на оператора колл-центра в региональном центре социальной поддержки «Семья» (Тюменская область).

Постаматы в домах и соцобъектах (Республика Татарстан): Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями инициативу интернет-магазина Ozon по установке дополнительных постаматов в жилых домах.

Перепрофилирование швейных фабрик на пошив масок (Краснодарский край): 11 швейных фабрик края приступили к изготовлению защитных масок для лица.

Группа компаний «Эксперт» безвозмездно подключит к высокоскоростному интернету школьников из малообеспеченных семей в Амгинском и Мегино-Кангаласском районах республики для организации их образовательного процесса на период дистанционного обучения (Республика Саха (Якутия)).

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