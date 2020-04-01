В Москве продлили действие режима домашнего лечения пациентов с COVID-19

В Москве до 6 апреля продлен порядок по лечению пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, протекающей в легкой форме, на дому, на таком лечении 550 человек, сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «большое количество пациентов, у кого был подтвержден коронавирус, переносит болезнь в легкой форме», таких людей нет смысла госпитализировать, потому в Москве «был организован режим лечения (...) на дому». Соответствующий порядок решено продлить до 6 апреля, передает РИА «Новости».

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Она добавила, что в данный момент на домашнем лечении 550 человек.

«Порядок был запущен 23 марта. Согласно алгоритму лечения пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент не будет соблюдать правила карантина, он будет в обязательном порядке госпитализирован и продолжить лечение на дому уже не сможет», – пояснила заммэра.

На постоянной связи с пациентом находятся врачи телемедицинского центра. Также пациенту при необходимости принесут комплект бесплатных противовирусных препаратов на весь период лечения.

По последним данным, в Москве было подтверждено 1 тыс. 880 случаев заражения коронавирусом. Выписались уже 115 человек, 16 умерли, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. При этом заболевание выявили у 29 детей за сутки в Москве.

Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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