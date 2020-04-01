Коронавирус выявили у 29 детей за сутки в Москве

За последние сутки коронавирус подтвердился у 29 детей в Москве, все заразившиеся находятся под наблюдением медиков, сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В штабе сообщили, что «коронавирус подтвержден у 29 детей», в данный момент «все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», передает ТАСС.

На ваш взгляд Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса? Да

Нет, но собираюсь

Нет, и не планирую

Мне не позволяет специфика моей работы



Кроме того, почти половина новых заболевших в Москве моложе 45 лет –117 человек. Еще 87 пациентов в возрасте от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД