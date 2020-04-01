Психолог-педагог рассказала, чем занять детей во время карантина

«В плане дня необходимо определить время для игр, отдыха и домашних обязанностей. Такой режим нужно утвердить всей семьей», – заявила газете ВЗГЛЯД психолог-педагог Олеся Васильева, рассуждая об организации детского досуга в ситуации карантина.

«Все зависит от возраста ребенка. С детьми младшего школьного возраста можно организовать много игр. Среди них – настольные, кукольные спектакли и семейные постановки. Также обязательно включать в программу двигательную активность», – рассказала психолог-педагог по раннему развитию детей, преподаватель Московского института психоанализа Олеся Васильева.

Она пояснила, что активные игры могу включать в себя полосу препятствий, игры с мячом и квесты. «Нужно организовывать задания, по итогам которых дети приходят к результатам и получают призы. Также можно разделить с детьми выполнение домашних обязанностей – приготовление еды, уборку и прочее», – добавила эксперт.

Васильева также отметила важность сохранения обычного режима дня во время самоизоляции. «Структура дня нужна для того, чтобы не потеряться в хаосе. Так и детям будет проще. В плане дня необходимо определить время для игр, отдыха и домашних обязанностей. Ну а режим лучше утвердить всей семьей, чтобы дети понимали, в какое время и чем им заниматься», – подытожила психолог.

Накануне сообщалось, что дети составляют 5% от общего числа заразившихся коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 693 тыс. 224 случая заражения новым коронавирусом, умерли 33 тыс. 106 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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