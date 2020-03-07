На Мальте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На Мальте зарегистрирован первый случай заражения новым коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Крис Ферне.

Заболевшей оказалась 12-летняя девочка, вернувшаяся из Италии во вторник, сказал министр, передает ТАСС со ссылкой на газету Malta Today.

По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80,6 тыс. человек, из них выздоровели 55,4 тыс., умерли 3070. Число заразившихся в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай.

Между тем в Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как минимизировать риск заболевания коронавирусом.