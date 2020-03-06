В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем», – сказала Ракова, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что прибывших в Москву из неблагоприятных по коронавирусу стран детей отправят на домашнее обучение.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по коронавирусу в столице.