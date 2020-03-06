Как минимизировать риск заболевания коронавирусом?

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Министра обороны Украины выбрала женщина

Алексей Таран сначала уволился из украинской армии, а потом возглавил ееФото: Генеральний штаб ЗСУ/youtube
Положение на фронтах в Донбассе, возможно, станет более спокойным – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из характеристики человека, который стал новым министром обороны Украины. Чем интересен этот украинский генерал, какие скандалы с ним связаны и почему его назначение на высокий пост связывают с женщиной? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Российские журналисты стали мишенью

Павел Волков, публицист
Наличие информационной войны – не новость. Но на то она и информационная, чтобы продвигать свои интересы без физического насилия. Но многие страны ведут войну против журналистов. А это уже игра без правил. Подробности...

Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...
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    Сенсация в «супервторник»

    Россия везет на «Евровидение» сенсацию

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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
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              Как минимизировать риск заболевания коронавирусом?

              		   6 марта 2020, 20:15
              Фото: NARONG SANGNAK/ЕРА/ТАСС
              Текст: Игорь Кравченко

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              В России за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. В Нижнем Новгороде зафиксирован один, в Москве – пять, сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме. Все новые случаи оказались «завезены» из Италии, уточнили в штабе. Все, с кем контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

              Напомним, что у первого зараженного вирусом москвича – молодого человека, приехавшего из Италии – заболевание тоже протекало в легкой форме. Вечером в пятницу мэрия столицы сообщила, что молодой человек выздоровел и его скоро выпишут.

              Таким образом, по состоянию на 6 марта в России было установлено 13 заразившихся, из них двое – граждане Китая, один – Италии. У всех, кроме одного, у которого состояние средней тяжести, болезнь протекает в легкой форме.

              Напомним, что эвакуированные из Уханя 128 граждан РФ, за две недели карантина в Тюмени не проявили признаков заболевания и были благополучно выписаны.

              Накануне власти Москвы ввели режим готовности для профилактики коронавируса. Столица как центр притяжения огромного количества туристов должна находиться в режиме повышенной готовности. Власти обеспечивают режим безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией. Таким людям нужно лишь позвонить по телефону специальной горячей линии. Приходить самим в поликлинику или в больницу не надо. Больничный им доставит на дом курьер.

              На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.

              По состоянию на 6 марта пятерка самых опасных для посещения стран выглядит так: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили либо сильно ограничили сообщения с этими странами.

              На ваш взгляд

               
              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?





              Обсуждение: 8 комментариев
              В основном COVID-19 поражает старых и больных людей. При этом количество выздоровевших намного превышает количество умерших. Из 98 613 человек, которым был диагностирован коронавирус, умерли 3388 (3,4%). Причем если в первые недели эпидемии количество летальных исходов превышало количество выздоровлений, то сейчас доля вылечившихся – больше на порядок. Выздоровели уже больше половины заболевших.

              Стоит напомнить, что болезнь не передается через посылки из Китая – вирус не выживает на предметах. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения. Например, на металлической поверхности COVID-19 держится не больше 12 часов (поэтому очень важно часто мыть руки), а посылки из КНР идут гораздо дольше.

              Коронавирус близок к вирусам обычного гриппа.

              Чтобы свести вероятность заболевания коронавирусом к минимуму, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики. Эти же меры помогут избежать и других, гораздо более распространенных заболеваний – вроде ОРЗ и ОРВИ.

              Таким образом, самое важное, что можно сделать, чтобы защититься, – это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

              Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения мы неосознанно совершаем в среднем 15 раз в час). Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке можно было их очистить руки. Всегда мойте руки перед едой.

              Будьте осторожны, когда находитесь в людных местах – аэропортах, в общественном транспорте. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и опять же: не касайтесь лица.

              Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете. Сразу выбрасывайте их после использования. Не ешьте еду, вроде орешков, чипсов или печенья из общих упаковок. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

              На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, оргтехника общего использования, дверные ручки и поручни).

              Расскажите детям о профилактике коронавируса. Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна гигиена рук и лица.

              Часто проветривайте помещение.

              Помните, что опасность коронавируса многократно преувеличена (особенно любят пугать ею в социальных сетях). Говорить о пандемии ошибочно. ВОЗ фиксирует пока эпидемию со множественными очагами.

              Этот вирус обходит детей и подростков. По данным исследований, в возрастной группе детей до девяти лет не зафиксировано ни одного смертельного случая в результате заражения COVID-19. Ученые также отмечают, что дети в целом значительно лучше взрослых справляются с болезнью. Согласно февральской статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, смертность от COVID-19 среди молодежи до 39 лет составляет лишь 0,2% и увеличивается пропорционально возрасту.  

              Умереть от обычного гриппа гораздо проще, чем от коронавируса. За 2018 год от гриппа в мире умерло, по разным оценкам, от 500 до 850 тысяч человек. Не исключено, что в мире есть немало людей, которые переболели коронавирусом бессимптомно либо приняли его за обычное ОРВИ. С одной стороны, это означает, что вирус более распространен – но также это значит, что коронавирус сравнительно безопасен, и смертность от него сопоставима с обычным гриппом.

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