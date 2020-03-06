Как минимизировать риск заболевания коронавирусом?

В России за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. В Нижнем Новгороде зафиксирован один, в Москве – пять, сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме. Все новые случаи оказались «завезены» из Италии, уточнили в штабе. Все, с кем контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, что у первого зараженного вирусом москвича – молодого человека, приехавшего из Италии – заболевание тоже протекало в легкой форме. Вечером в пятницу мэрия столицы сообщила, что молодой человек выздоровел и его скоро выпишут.

Таким образом, по состоянию на 6 марта в России было установлено 13 заразившихся, из них двое – граждане Китая, один – Италии. У всех, кроме одного, у которого состояние средней тяжести, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что эвакуированные из Уханя 128 граждан РФ, за две недели карантина в Тюмени не проявили признаков заболевания и были благополучно выписаны.

Накануне власти Москвы ввели режим готовности для профилактики коронавируса. Столица как центр притяжения огромного количества туристов должна находиться в режиме повышенной готовности. Власти обеспечивают режим безопасной самоизоляции для тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией. Таким людям нужно лишь позвонить по телефону специальной горячей линии. Приходить самим в поликлинику или в больницу не надо. Больничный им доставит на дом курьер.

На портале мэра столицы появился официальный источник информации по коронавирусу в Москве.

По состоянию на 6 марта пятерка самых опасных для посещения стран выглядит так: Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония. Российские власти прекратили либо сильно ограничили сообщения с этими странами.

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Общественные работы

Условный срок

Тюремное заключение

Просто игнорировать



В основном COVID-19 поражает старых и больных людей. При этом количество выздоровевших намного превышает количество умерших. Из 98 613 человек, которым был диагностирован коронавирус, умерли 3388 (3,4%). Причем если в первые недели эпидемии количество летальных исходов превышало количество выздоровлений, то сейчас доля вылечившихся – больше на порядок. Выздоровели уже больше половины заболевших.

Стоит напомнить, что болезнь не передается через посылки из Китая – вирус не выживает на предметах. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения. Например, на металлической поверхности COVID-19 держится не больше 12 часов (поэтому очень важно часто мыть руки), а посылки из КНР идут гораздо дольше.

Коронавирус близок к вирусам обычного гриппа.

Чтобы свести вероятность заболевания коронавирусом к минимуму, необходимо соблюдать элементарные меры профилактики. Эти же меры помогут избежать и других, гораздо более распространенных заболеваний – вроде ОРЗ и ОРВИ.

Таким образом, самое важное, что можно сделать, чтобы защититься, – это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения мы неосознанно совершаем в среднем 15 раз в час). Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке можно было их очистить руки. Всегда мойте руки перед едой.

Будьте осторожны, когда находитесь в людных местах – аэропортах, в общественном транспорте. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и опять же: не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете. Сразу выбрасывайте их после использования. Не ешьте еду, вроде орешков, чипсов или печенья из общих упаковок. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, оргтехника общего использования, дверные ручки и поручни).

Расскажите детям о профилактике коронавируса. Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна гигиена рук и лица.

Часто проветривайте помещение.

Помните, что опасность коронавируса многократно преувеличена (особенно любят пугать ею в социальных сетях). Говорить о пандемии ошибочно. ВОЗ фиксирует пока эпидемию со множественными очагами.

Этот вирус обходит детей и подростков. По данным исследований, в возрастной группе детей до девяти лет не зафиксировано ни одного смертельного случая в результате заражения COVID-19. Ученые также отмечают, что дети в целом значительно лучше взрослых справляются с болезнью. Согласно февральской статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, смертность от COVID-19 среди молодежи до 39 лет составляет лишь 0,2% и увеличивается пропорционально возрасту.

Умереть от обычного гриппа гораздо проще, чем от коронавируса. За 2018 год от гриппа в мире умерло, по разным оценкам, от 500 до 850 тысяч человек. Не исключено, что в мире есть немало людей, которые переболели коронавирусом бессимптомно либо приняли его за обычное ОРВИ. С одной стороны, это означает, что вирус более распространен – но также это значит, что коронавирус сравнительно безопасен, и смертность от него сопоставима с обычным гриппом.

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