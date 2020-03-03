На фейках о коронавирусе поймали украинских пранкеров

Первый случай заражения китайским вирусом выявлен в Москве. Власти сработали оперативно – более 80 человек уже находятся в карантине. Впрочем, симптомов заболевания у них нет. Зато в социальных сетях и мессенджерах появились тысячи фейковых вбросов о массовом заражении коронавирусом в Москве. Специалисты по информационной безопасности уже установили источник этой лжи — он находится вне России.

Первый случай заражения COVID-2019 в понедельник был официально выявлен в Москве. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, вернувшийся из Италии мужчина обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Его сразу же положили в инфекционную больницу №1. Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, состояние пациента удовлетворительное.

Кстати, официально имя пациента пока не названо. Однако медицинский комитет Российского футбольного союза (РФС) подтвердил, что госпитализированным с вирусом оказался его сотрудник. Как выяснилось позднее, это 22-летний Давид Беров. «Я контактировал только с несколькими членами моей семьи. Все они уже на карантине в больницах. У них нет и не было ни одного симптома болезни», – рассказал сам Беров в инстаграме. Он добавил, что условия в больнице и персонал ему понравились.

Об этом же заявил и Сергей Собянин. «В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин», – цитировала мэра газета ВЗГЛЯД.

Собянин добавил, что во всех столичных аэропортах работают медицинские посты. Всем прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдаются постановления об изоляции, у них берут контакты, делают фотографию и берут анализ на коронавирусную инфекцию.

А прибывающим из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

Хотя заболел всего один молодой человек, специалисты по информационной безопасности зафиксировали в Сети целую волну слухов об эпидемии в Москве.

Выявлено более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19, сообщила компания Group IB. Информационная атака распространялась через боты во «ВКонтакте» и вбросы в мессенджерах (чаще всего в группы при детских садах, школах, на форумы мам, уточняют в компании). В Group-IB сообщили, что ищут заказчиков атаки и планируют передать информацию в правоохранительные органы, сообщил «Коммерсант».

Пранкеры оставляли в комментариях к записям однотипные сообщения о якобы уже 20 тысячах заразившихся москвичей. При этом комментарии появлялись под абсолютно не связанными с медициной постами во всех популярных сетях. Авторы таких сообщений призывают россиян ходить только в масках, запасаться продуктами и «беречь наших близких».

Жовто-блакитные фейки

«Мы боремся не только с эпидемией, но еще и с инфодемией. Фейк-ньюс распространяются быстрее и гораздо проще, чем сам вирус, при этом являются не менее опасными, чем он», – цитировала накануне «Российская газета» заявление, которое сделал глава ВОЗ Тедрос Адраном Гебрейесус. Например, появлялись вбросы об отставке министров здравоохранения нескольких стран, в том числе Ирана. В рапространении фейков пытались обвинить Россию – в частности такие заявления делал Госдеп США. Однако представители Facebook и Twitter усомнились в достоверности этих утверждений.

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В случае России волна фейков о коронавирусе имеет определенные специфику и источник. Юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло сопоставил волну истерических сообщений в российских соцсетях и мессенджерах с тем, что происходило в Сети после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». «Появилось много «дочерей офицеров», которые бегали по соцсетям с рассказами про сотни и тысячи жертв... Потом внезапно оказалось, что очень многие из «дочерей офицеров» являются гражданами Украины. С коронавирусом, похоже, повторяется та же история», – отметил Ремесло в Facebook

В региональных группах в Whatsapp и в Telegram массово рассылаются однотипные сообщения о заболевших коронавирусом с общим посылом «пора валить из города, а лучше из страны», констатировал эксперт. Это отмечалось в Telegram-чатах Тюмени (где в карантине содержались 128 россиян, доставленных из Китая), а также Томска, Магнитогорска, Краснодара и других региональных центров. «Отправитель сообщений – внезапно, некто Олег Игнатенко из украинского города Львов», – указал эксперт.

Страницы «ботов» в соцсетях, которые распространяли вбросы о массовой эпидемии в России (с начала марта о массовой вспышке вируса в Москве), были заведены пользователями из украинских городов. На самих страницах замечены лозунги «Слава Украине!».

Ремесло также отметил – на украинском портале «Обозреватель» еще 22 января была опубликована заметка о том, что в коронавирус уже якобы добрался до России, и «в стране нет лекарства от болезни». Позже портал «Украинский мир» сообщил об «эпидемии коронавируса в РФ», портал Dialog.ua оповестил о том, что из-за вируса «приостанавливает работу» завод КамАЗ (который был почему-то назвал «крупнейшим оборонным предприятием» России), а киевское издание «Новое время» предрекало не только эпидемию, но и «глобальные экономические последствия», которые явно усилят недоверие к власти.

Коронавирус вызвал биржевую лихорадку

На панике вокруг коронавируса набирают очки не только украинские сетевые пропагандисты, но и куда более серьезные игроки. По оценке биржевых аналитиков, выдалась «тяжелая неделя для рынков, так как страхи перед коронавирусом охватили Уолл-стрит» – а по подсчетам Reuters совокупная капитализация мирового рынка в последнюю неделю февраля сократилась почти на 6 трлн долларов.

Как известно, биржевые игроки делятся на «быков», играющих на повышении ставок, и на «медведей», спекулирующих на их понижении. К примеру, в первые недели февраля в прессе прошла информация о том, что из за коронавируса нефтяные компании Китая планируют сократить объем переработки на 940 тыс. баррелей в сутки.

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По оценке ГК «Финам» , «медведи» на американских фондовых биржах активно педалировали тему снижения спроса на энергоносители. К началу марта эпидемия коронавируса спровоцировала настоящую панику на бирже. Как отмечали аналитики, индекс широкого рынка Standard & Poor`s (который считается основным показателем фондового рынка США) подвергся самому серьезному обрушению со времен Великой депрессии.

Но паника помогает и при игре на повышение. Истерия вокруг вируса совпала за рубежом с ростом акций фармацевтических гигантов. Речь идет, например, о Teva Pharmaceutical Industries Ltd, транснациональной компании с головным офисом в Израиле, и об американской биотехнологической фирме Gilead Sciences. Биржа Nasdaq фиксирует рост котировок в обоих случаях.

Напомним, что еще в конце января Gilead сообщил, что работает с властями КНР, чтобы протестировать свой препарат Remdesivir для использования у небольшого числа пациентов с коронавирусом в Ухани. Показательно, что одновременно с новостями о запуске китайского проекта Gilead, появились сообщения о том, что кривая заражения COVID-19 внутри Китая начала выправляться.

Акции Gilead подскочили на 13% после сообщений о тестировании экспериментальной вакцины, а к концу февраля подросли еще на 7%. На Nasdaq показывают рост на десятки процентов и акции других компаний, заявивших о разработке вакцин от коронавируса: Moderna, Novavax и Inovio Pharmaceuticals.

Казаки придумали свой «лайфхак»

Пока российские власти принимают меры на официальном уровне, общественные организации тоже не дремлют. Так, Совет атаманов России в понедельник рекомендовал казакам во время богослужения отказаться от практики целовать иконы, руки священнослужителей и так далее. Об этом заявил атаман Геннадий Ковалев. По его словам, эта рекомендация действует до исчезновения угрозы коронавируса. Ранее не целовать иконы призвала верующих и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов организации, коронавирус на поверхностях икон может сохраняться несколько дней.

Воздержаться от таких обрядов, как причастие или целование икон рекомендует и вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев. «При всем моем уважении к верующим людям: целовать иконы – вообще не очень гигиенично», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

При этом ситуация в России и Китае решительно отличается, считает Зуев, поэтому нам пока не нужно каждый раз протирать кнопки лифта влажными салфетками, прежде чем нажать, – так делают, к примеру, жители Пекина.

«Мы не Китай. Не надо нам протирать ничего спиртом и салфетками.

Пришел домой, помыл руки – это нужно. А ходить с тряпочками по городу и вызывать смех – не стоит», – подчеркнул доктор медицинских наук.

Однако Зуев все же порекомендовал носить маски, но не обычные марлевые повязки, а настоящие медицинские респираторы. Кроме того, вирусолог рекомендует всем частным компаниям по возможности разрешить офисным сотрудникам работать дистанционно. «Из соображений того, что по городу гуляют контактные, действительно, можно было бы офисным сотрудникам работать из дома», – считает Зуев.

Кроме того, вирусологи рекомендуют избегать объятий и рукопожатий, по возможности меньше пользоваться общественным транспортом, избегать мест массового скопления людей и массовых мероприятий.

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