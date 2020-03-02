Казакам запретили целовать иконы из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России издал приказ, запрещающий целовать иконы и руки священнослужителей в целях предотвращения распространения коронавируса, заявил атаман Геннадий Ковалев.

«Официально приказ разослан по нашим организациям (совета атаманов региональных казачьих общественных организаций, – прим. ВЗГЛЯД). Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Вроде боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача – предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции», – приводит его слова РИА «Новости».

Атаман добавил, что приказ носит рекомендательный характер и будет действовать до исчезновения угрозы коронавируса. По словам Ковалева, казаки порекомендовали Роспотребнадзору проверить на наличие коронавирусной инфекции храмы и священнослужителей.

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Ранее в ВОЗ призвали верующих не целовать иконы, так как коронавирус на их поверхности может сохраняться несколько дней. В РПЦ заявили, что обычай целовать иконы не имеет отношения к священному таинству.

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