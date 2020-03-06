Прибывших рейсами из Италии и Мюнхена россиян попросили обратиться к врачам

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции попросил россиян, прибывших в Россию из Италии и Мюнхена, обратиться в скорую помощь, и не выходить на улицу.

«Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами: рейс SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва; рейс SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен; рейс SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва; рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва; рейс SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва; рейс «Уральские авиалинии» Верона – Москва 3510 29.02.2020; рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва, то просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра», – говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Там отметили, что учебная группа в университете, который посещала заболевшая коронавирусом, проходит осмотр для проведения медицинских исследований, добавили в штабе, сообщает РИА «Новости».

У четверых заразившихся коронавирусом в Москве заболевание протекает в легкой форме, один из них находится в состоянии средней тяжести.

«По результатам проведения трехэтапного лабораторного обследования подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в столице подтверждено шесть случаев заболевания ... Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», – уточнили в штабе.

Параллельно с тестами велась работа над установлением полного круга контактов этих пациентов, большинство из них уже установлены, с ними связываются медработники. У всех них возьмут пробы для анализов.

В штабе отметили, что близкие, друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения из Италии, уже находятся под медицинским наблюдением, передает ТАСС.

«Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу, их всего три человека. Остальные, не имеющие никаких признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00 мск в обсервационном центре размещены два человека из числа близких контактов заболевших», – добавили в штабе.

Ранее в пятницу сообщалось, что в России за сутки зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом. Все новые случаи коронавируса в России оказались «завезены» из Италии.