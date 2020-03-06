В ДНР признали русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес поправки в конституцию ДНР, которые закрепляют статус русского языка как единственного государственного в республике.

В настоящее время в ДНР государственными языками являются русский и украинский, сообщается на сайте Народного Совета республики.

«Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 года по настоящее время. Кроме того, использование русского языка в ДНР задекларировано рядом нормативных правовых актов. В частности, нормативные правовые акты органов госвласти принимают и обнародуют на русском языке», – рассказал представитель главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин.

Он подчеркнул, что русский язык имеет статус мирового языка и является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций.

Также Сухинин добавил, что поправки в Конституцию ДНР гарантирует равенство прав и свобод гражданина независимо от языка, национальности, происхождения и других обстоятельств. Также запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной, языковой принадлежности.

«Из этого следует, что исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан Донецкой Народной Республики, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования», – уточнил он.

Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте парламента.

Напомним, в июле глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что жители Донбасса могут получить права на использование русского языка.