МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

«Президент Украины Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 26 февраля на Украине объявлен Днем сопротивления оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя. Эти действия можно назвать только одним словом, мне кажется, – это пантомима, потому что смешно и бесполезно», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

«Несмотря на такую квалификацию, которую я дала тому, что было в очередной раз придумано на Украине в контексте Крыма и Севастополя, единственное, что остается понятным – это дата, которая была выбрана, потому что выбрана она была неслучайно. Вот неслучайно именно 26 февраля на Украине каким-то образом привязали к Крыму и Севастополю. Знаете, почему это было сделано? Я думаю, что Зеленский сам не знает. Так вот, 25 февраля 2014 года один из главарей запрещенного в России украинского национал-радикального движения «Правый сектор*» озвучил свои соображения по удержанию Крыма», – отметила она.

Захарова подчеркнула, что прошло шесть лет –и на Украине появился новый «праздник».

«Еще один совет всем, кто придумывает новые праздники, новые дни, новые поводы на Украине что-либо отметить: хотя бы новейшую историю, которая была несколько лет назад, вспоминайте, перечитывайте, что тогда говорили те, кто потом стал идеологами строительства новой, так называемой новой Украины, и задумывайтесь иногда, что вы делаете и к чему это может привести», – сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

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