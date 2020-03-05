Медведев прибыл в Казахстан

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл Казахстан, он встретится с руководством страны для обсуждения вопросов двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в сфере безопасности, сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

В пятницу Медведев проведет встречу с первым главой Казахстана, председателем Совета безопасности республики Нурсултаном Назарбаевым, президентом Казахстана Касым- Жомартом Токаевым и главой Комитета национальной безопасности республики Каримом Масимовым, сообщает РИА «Новости».



«В ходе рабочих встреч Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности», – пояснили в секретариате.