Евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс рубля продолжил снижение по отношению к евро, поднявшемуся выше 75 рублей впервые с начала марта 2019 года, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» на 20.00 мск четверга растет на 1,32 рубля - до 75,12 рубля, курс доллара растет на 0,8 рубля, до 67,06 рубля, передает РИА «Новости» .

Рубль усилил снижение к европейской валюте на фоне роста евро на форексе, где оно поднимается к доллару на 0,64% - до 1,1205 доллара за евро.

Ранее сообщалось , что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг, 5 марта, уменьшился на 26,25 копейки, составив 65,9975 рубля.