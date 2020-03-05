Доллар снизился до 66 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг, 5 марта, уменьшился на 26,25 копейки, составив 65,9975 рубля.

Евро снизился на 24 копейки – до 73,56 рубля, передает ТАСС.

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