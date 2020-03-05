Россия, США и Британия решили рассекретить материалы по ДНЯО

Россия, США и Великобритания намерены рассекретить тысячи страниц документов по переговорам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.

5 марта договору исполнилось 50 лет. США, Россия и Великобритания проведут в Нью-Йорке мероприятие, посвященное этому событию. Также государства намерены опубликовать «ряд документов, которые ранее были засекречены», передает РИА «Новости».

Замгоссекретаря добавил, что рассекречивание документов может пролить свет на то, как велись переговоры по данному договору, укажет на различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения. «Некоторых из разногласий больше нет», – сказал Форд, уточнив, что с американской стороны будут рассекречены «тысячи страниц».

ДНЯО действует с 1970 года и является многосторонним договором, целью которого является ограничение распространения ядерного оружия. В рамках Договора, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать его, а государства, у которых есть ядерные силы, обязаны проводить разоружение. При этом все государства могут получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях. Каждые пять лет ООН проводит обзор ДНЯО, на весну намечена очередная обзорная конференция. Участниками Договора является 191 государство.