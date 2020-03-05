«Когалымавиа» потребовала от Египта 200 млн долларов компенсации за теракт

Российская авиакомпания «Когалымавиа», ставшая банкротом после теракта над Синайским полуостровом, и турецкий туроператор Prince Group потребовали от Египта 200 млн долларов суде, пишут СМИ.

Авиакомпания и туроператор подали иск против Египта в Постоянную палату третейского суда в Гааге в 2017 году, но слушания прошли только в начале 2020 года, сообщает РБК.

Истцы требуют компенсировать прямой ущерб и потерю инвестиций в экономику страны в 200 млн долларов (свыше 13 млрд рублей).

«На первой стадии мы должны были доказать, что именно было инвестициями, и были ли эти инвестиции в экономику Египта», – сказала представитель компаний Оксана Головина.

По мнению компаний, власти Египта были в курсе, что система безопасности в аэропортах страны не соответствовала международным нормам и требованиям, через четыре года после трагедии они не дали официального заключения о причинах крушения, не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций.

Теракт, по утверждению истцов, привел к невозможности продолжать свою работу полноценно, из-за него компании упустили свою выгоду.

Напомним, 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет A321 российской авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»). На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. 17 ноября 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что катастрофа А321 над Синаем является терактом. Позже МАК установил факт взрывной декомпрессии во время полета российского A321.