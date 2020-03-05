В ЮАР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Южно-Африканской Республике официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

По словам главы Минздрава Звели Мхизе, заболел 38-летний мужчина, вернувшийся из Италии. Это первый выявленный случай на юге Африки, передает ТАСС.

«Сегодня утром, 5 марта, Национальный институт инфекционных болезней подтвердил положительный результат теста на COVID-19 у человека, который ранее считался предположительно больным. Пациент – это 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой», – написал Мхизе в Twitter.

Он добавил, что в ЮАР он вернулся в составе группы из 10 человек. Отмечается, что 3 марта пациент обратился к врачу с симптомами болезни. У него были жар, кашель, недомогание, боль в голове и горле.

Мужчина в тот же день отправился на домашний карантин. Также самоизолировался медик, к которому ходил больной.

Ранее сообщалось, что свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае. За пределами КНР заболели 12 тыс. 668 человек в 76 государствах. Общее число жертв вне Китая – 214.

В феврале первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Египте.

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